У Росії сказали, як запуск "Північного потоку-2" вплине на транзит газу через Україну

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що газопровід "Північний потік-2" ніяк не вплине на поставки російського газу через Україну. Незважаючи на те, що раніше "Оператор ГТС України" заявив про сильні втрати Києва від транзиту.

Свою думку він опублікував в статті для журналу "Енергетична політика", передає Baltnews. Він назвав газопровід в обхід України повністю комерційним проєктом.

За його словами, в ЄС зацікавлені в поставках газу з Росії.

"Ми в цьому ще раз переконалися, зокрема, по безпрецедентній підтримці європейськими партнерами нашого спільного проєкту газопроводу "Північний потік – 2". Вже всім очевидно, що це комерційний проєкт, який ніяк не впливає на маршрут поставок газу через Україну. Останній, згідно з домовленостями, досягнутими у кінці 2019 року, буде функціонувати як мінімум, до 2024 року", – написав Новак.

Відзначимо, що раніше "Оператор ГТС України" заявив, що якщо "Газпром" не продовжить контракт на транзит газу з 2025 року, а "Північний потік – 2" буде добудований, то Київ відключить 83% компресорних станцій. Очікується, що пуск "Північного потоку – 2" залишить український транзит ще без майже 27 млрд. кубометрів на рік.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Таким чином, у "Газпрому" залишилося трохи менше трьох місяців, щоб завершити амбітний проєкт.

Влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви по СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що Вашингтон за всяку ціну зупинить "Північний потік-2".