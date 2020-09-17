У Росії сказали, чи втримається "Північний потік-2" перед санкціями

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що "Північний потік-2" вистоїть в умовах санкцій, можливих через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

При цьому чиновник визнав, що під час реалізації проєкту можуть бути затримки, передає російський ресурс "Известия".

За його словами, згортання проєкту поставить під удар близько €12 млрд капіталовкладень в енергетичну інфраструктуру ЄС.

Дипломат наголосив, що будівництво газопроводу продовжиться, незважаючи на загрозу санкцій щодо Росії.

"Думаю, що вистоїть, хоча я не відкидаю певних затримок", – сказав Чижов.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.