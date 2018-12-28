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У Росії рубль пробив нове дно: скільки коштує

11.3тЧитати матеріал російською

У Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився у відношенні до долара — 69,59 руб./$.

Так, російська валюта демонструє одне із найсильніших падінь за рік. Водночас євро торгується на позначці 79,71 руб.

Судячи з актуальної тенденції на біржі, російська валюта продовжить падіння до кінця торгів.

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У Росії рубль пробив нове дно: скільки коштує

Нагадаємо, що в Росії рубль за останній місяць обвалився у відношенні до долара. У кінці листопада він торгувався на позначці 66,48 руб./$, водночас у середу, 26 грудня, він виріс до 68,75 руб./$

Пізніше у той же день курс євро перевищив 79 руб. уперше з 18 вересня, а долар підскочив до позначки 69,35 руб. уперше із 12 вересня.

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Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
курс валютНовини Росіїдолар
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"в России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$" жуткий обвал чуть больше 2-х рублей! При этом нефть реально упала на треть. Хреновая из России бензоколонка...
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да ладно дно, Я помню в 2016 году продавл доллары по 87
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Семенов Александр, было и такое. Ничего, скоро по 90 будут покупать и радоваться что дешево купили.
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минин евген
минин евген
если у кацапья дно деревянным пробито, то как они ходить будут? у немытых козлов теперь говно, при хотьбе, вываливаться будет. будут "русским духом" смердеть везде.
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