У Росії рубль пробив нове дно: скільки коштує

У Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився у відношенні до долара — 69,59 руб./$.

Так, російська валюта демонструє одне із найсильніших падінь за рік. Водночас євро торгується на позначці 79,71 руб.

Судячи з актуальної тенденції на біржі, російська валюта продовжить падіння до кінця торгів.

Нагадаємо, що в Росії рубль за останній місяць обвалився у відношенні до долара. У кінці листопада він торгувався на позначці 66,48 руб./$, водночас у середу, 26 грудня, він виріс до 68,75 руб./$

Пізніше у той же день курс євро перевищив 79 руб. уперше з 18 вересня, а долар підскочив до позначки 69,35 руб. уперше із 12 вересня.

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