У Росії розповіли, як оплатили анексію Криму

Російські військові у Криму навесні 2014 року одержали зарплати достроково перед його анексією.

"Уже на початку березня російські військовослужбовці у Криму достроково отримали грошове забезпечення, а ще через пару тижнів всі гроші російського бюджету в готівковому вигляді були зібрані у військових касах і надалі під посиленою охороною передані в казну", — повідомила заступник міністра оборони Росії Тетяна Шевцова, передає "Інтерфакс".

За її словами, водночас із цим було організовано фінансове забезпечення Чорноморського флоту через польові установи Банку Росії і забезпечена конвертація залишків бюджетного фінансування у гривнях у рублі.

"Одночасно ми припинили фінансування Чорноморського флоту через іноземний банк, що дозволило своєчасно і безперебійно організувати фінансове забезпечення військових частин, дислокованих на території республіки Крим і міста Севастополя", — резюмувала Шевцова.

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