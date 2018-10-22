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У Росії розповіли, як оплатили анексію Криму

8.5тЧитати матеріал російською

Російські військові у Криму навесні 2014 року одержали зарплати достроково перед його анексією.

"Уже на початку березня російські військовослужбовці у Криму достроково отримали грошове забезпечення, а ще через пару тижнів всі гроші російського бюджету в готівковому вигляді були зібрані у військових касах і надалі під посиленою охороною передані в казну", — повідомила заступник міністра оборони Росії Тетяна Шевцова, передає "Інтерфакс".

За її словами, водночас із цим було організовано фінансове забезпечення Чорноморського флоту через польові установи Банку Росії і забезпечена конвертація залишків бюджетного фінансування у гривнях у рублі.

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"Одночасно ми припинили фінансування Чорноморського флоту через іноземний банк, що дозволило своєчасно і безперебійно організувати фінансове забезпечення військових частин, дислокованих на території республіки Крим і міста Севастополя", — резюмувала Шевцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про значні проблеми Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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andreyev andrei
andreyev andrei
Хохлы, так кто оплатил аннексию Крыма? Вы сами поняли, шо понапИсали?:-)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А вы нацисты надеетесь что люди читают ваши фейки чтоб не поржать над вами дебилами?!))
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
У военных з/п дают 10 числа, но если 10-е выпадает на выходные, ее дают раньше. В 14-м году 8 марта было субботой, а значит 10-го был выходной и з/п всем выдали в пятницу 7-го. Где здесь связь с Крымом? Ваша зам.министра - ебанько!
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