У Росії розповіли, що буде з "газопроводом Путіна" після удару США

У Росії прогнозують, що санкції Сполучених Штатів будуть заважати використанню газопроводу "Північний потік-2", але в підсумку "Газпром" завантажить його на сто відсотків.

"Американська влада тиснутиме на європейців, щоб ті відмовилися від покупки російського газу", – повідомив провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки РФ Ігор Юшков у коментарі РІА ФАН.

За його словами, США будуть готувати ЄС до тієї думки, що Вашингтон введе заборону на покупку російського газу.

"Раніше різко це зробити було не можна. 36 відсотків споживання газу в Європі припадає на імпорт з Росії. Було зрозуміло, що санкції не зупинять "Північний потік-2", але їх наявність буде далі ускладнювати Німеччині процес виведення газопроводу з-під третього енергопакету ЄС", – зазначив Юшков.

Експерт додав, що таким чином, з боку США буде тиск на правила використання готового газопроводу і спроби перешкодити Росії побудувати нові газопроводи.

"Не дивлячись на протидію влади США,"Північний потік-2" буде добудований, і його запустять без будь-яких істотних проблем", – резюмував Юшков.

Зокрема, Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

У Росії вважають, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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