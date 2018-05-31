В Росії розповіли про наслідки санкцій США

В Росії нерезиденти продали облігації федеральної позики приблизно на 200 млрд рублів (84 млрд гривень) з моменту оголошення нових санкцій з боку США.

В результаті частка нерезидентів на ринку ОФП з квітня впала з 34,5% до 31%, повідомила перший заступник голови Центрального банку Російської Федерації Ксенія Юдаєва, передає ТАСС.

У той же час, за її словами, індикатори фінансового ринку залишаються стійкими, незважаючи на сплеск волатильності на ринках після введення американських санкцій.

"Інтерес міжнародних інвесторів до російських активів зберігається", - заявили у ЦБ РФ.

Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.