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В Росії розповіли про наслідки санкцій США

1.8тЧитати новину російською

В Росії нерезиденти продали облігації федеральної позики приблизно на 200 млрд рублів (84 млрд гривень) з моменту оголошення нових санкцій з боку США.

В результаті частка нерезидентів на ринку ОФП з квітня впала з 34,5% до 31%, повідомила перший заступник голови Центрального банку Російської Федерації Ксенія Юдаєва, передає ТАСС.

У той же час, за її словами, індикатори фінансового ринку залишаються стійкими, незважаючи на сплеск волатильності на ринках після введення американських санкцій.

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"Інтерес міжнародних інвесторів до російських активів зберігається", - заявили у ЦБ РФ.

Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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