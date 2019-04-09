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У Росії розікрали понад 1,5 млрд на оборону

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У Росії на підвідомчих підприємствах "Роскосмосу" і "Ростеху" викрали понад 1,6 мільярда рублів (657 мільйонів гривень).

Відповідні кошти були виділені на модернізацію виробничої бази й створення перспективних розробок озброєння, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на доповідь російського генерального прокурора Юрія Чайки.

Після прокурорських перевірок були відкриті кримінальні справи.

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Всього у минулому році генпрокуратура Росії перевірила діяльність майже 19 тисяч виконавців оборонного замовлення, а також федеральних органів влади і держкорпорацій, у тому числі "Росатому" і "Уралвагонзаводу".

"Співробітники відомства виявили факти неправомірного використання коштів, які виділялися на виконання робіт у рамках оборонного замовлення, завищення вартості робіт, зриву термінів їхнього виконання, а також інші порушення", – йдеться у повідомленні.

Водночас "Роскосмос" відповідну інформацію коментувати відмовився.

У Росії розікрали понад 1,5 млрд на оборону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна розширила і продовжила санкції проти російських підприємств і компаній, які працюють в інтересах сектора безпеки й оборони РФ.

Обмежувальні заходи були введені й продовжені також для українських підприємств оборонно-промислового комплексу, які працюють на території окупованого Криму

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Новини Росії
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