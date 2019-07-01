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У Росії різко змінили правила продажу популярних продуктів

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У Росії з 1 липня набули чинності нові правила продажу молочних продуктів.

Як повідомляє РБК, відтепер магазини зобов'язані будуть розміщувати молочні продукти в торгових залах окремо від продукції з використанням замінників молочного жиру.

Відповідну постанову на початку січня 2019 року підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

На початку 2018 року в РФ ініціювали масштабну перевірку молочної продукції для виявлення основних проблем галузі, яку проводили спільно Россільгоспнагляд, Росспоживнагляд і Роскачєство. Така масштабна перевірка була проведена вперше.

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При цьому виробники відзначали, що продукція із замінниками молочного жиру і сухим молоком дешевше і користується попитом у населення в умовах падіння доходів.

Магазини в Росії

Магазини в Росії

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За підсумками перевірки з'ясувалося, що найчастіше рослинні жири використовуються при виробництві масла: в цій категорії частка фальсифікованої продукції - майже 14% в натуральному вираженні. Для молока цей показник не перевищує 12%, для сиру - 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії половина сімей в даний час має кредити. При цьому понад 10% віддають на погашення заборгованості понад половину свого доходу.

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