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7 квітня • оновлено в 10:57
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У Росії різко змінилася вартість рубля

4.1т
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У Росії відбулося зміцнення рубля на тлі очікування учасниками ринку зустрічі ОПЕК + 9 квітня, так рубль торгується на позначці вище 75 руб./$, свідчать дані торгів.

Курс долара у вівторок, 7 квітня, на Московській біржі впав на 0,77%, до 75,43 руб./$, свідчать дані Московської біржі. Курс євро знизився на 0,17% – до 81,91 руб/євро.

У Росії різко змінилася вартість рубля

Сьогодні рубль отримав підтримку від зростання нафтових котирувань і зниження курсу долара по відношенню до основних світових валют. Ціна найближчого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 2,5%, до $ 33,9 за барель в очікуванні майбутньої зустрічі ОПЕК +.

У той же час, сьогодні Банк Росії різко знизить обсяг валютних інтервенцій в рамках бюджетного правила. Зростання курсу рубля буде обмежений відміткою ₽75, вважає аналітик "Алор Брокера" Олексій Антонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту у вівторок, 7 квітня, вранці впевнено зростають в очікуванні зустрічі ОПЕК +. Так, вартість суміші Brent піднялася вище $34 за барель.

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Теми
Курс валют Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
долар рубль євро
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Какое отношение это имеет к Украине ?
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