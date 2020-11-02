У Росії рекордно впав рубль

Курс рубля у понеділок, 2 листопада, пробив позначку в 80 рублів. Востаннє він коштував стільки 30 березня.

Зокрема, станом на 10:30 російська валюта просіла до позначки 80,25 рубля за долар. Про це свідчать дані торгів на Московській біржі.

Одночасно з цим євро обвалилося до 93,43 рубля. Це максимум із грудня 2014 року.

Причиною падіння російської валюти стало введення нових обмежень через коронавірус у Європі, внаслідок яких нафтові котирування впали до багатомісячних мінімумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні курс рубля у Росії обвалився до рекордно низьких позначок. Зокрема, вартість євро вперше з лютого 2016 року перевищила 91 рубль.

Головним фактором, що впливає на рубль, стало загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Обвал рубля відбувся також на тлі загрози нових санкцій у зв'язку із ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального, а також різкого зростання кількості хворих на коронавірус.