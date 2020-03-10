У Росії рекордно обвалився ринок акцій

У Росії ринок акцій у вівторок, 10 березня, обвалився слідом за обвалом напередодні світовими майданчиками через уповільнення світової економіки на тлі поширення коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє "Інтерфакс". Як відомо причиною такого падіння стало рішення Саудівської Аравії почати цінову війну на нафтовому ринку.
Таким чином індекси МосБіржі і РТС за хвилину торгів обвалилися на 10-10,9%.
Індекс МосБіржі склав 2448,04 пункту (-10%) - мінімум з березня 2019 року, індекс РТС -1120,63 пункту (-10,9%) - мінімум з початку січня 2019 роки; ціни більшості основних "фішок" на Московській біржі впали в межах 17,4%.
У Росії обвалилася біржа
Долар підскочив до 72,7 рубля (+4,13 рубля).
Подешевшали акції:
"Мечела" (-17,4%),
"ЛУКОЙЛа" (-14,8%),
"Газпром нафти" (-14,4%),
ВТБ (-14,2%),
"Сургутнефтегаза" (-14%),
"Татнефти" (-13,4%),
"Роснефти" (-13,4%),
Сбєрбанку (-13%),
"Газпрому" (-12,9%),
АФК "Система" (-12,7%),
"Магніту" (-12,6%),
"НОВАТЕКу" (-12,4%),
"Аерофлоту" (-11,6%),
"Распадской" (-11,1%),
"РосГидро" (-11%).
Також у вівторок, 10 березня, в момент відкриття валютних торгів впав курс рубля. За даними Московської біржі о 9.25 ранку долар коштував 72,68 руб/$. А євро виросло відразу на 4,9 рублів, до 82,41 руб/євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
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Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
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