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10 березня • оновлено в 10:42
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У Росії рекордно обвалився ринок акцій

22.6т
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У Росії ринок акцій у вівторок, 10 березня, обвалився слідом за обвалом напередодні світовими майданчиками через уповільнення світової економіки на тлі поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Як відомо причиною такого падіння стало рішення Саудівської Аравії почати цінову війну на нафтовому ринку.

Таким чином індекси МосБіржі і РТС за хвилину торгів обвалилися на 10-10,9%.

Індекс МосБіржі склав 2448,04 пункту (-10%) - мінімум з березня 2019 року, індекс РТС -1120,63 пункту (-10,9%) - мінімум з початку січня 2019 роки; ціни більшості основних "фішок" на Московській біржі впали в межах 17,4%.

У Росії обвалилася біржа

У Росії обвалилася біржа

Долар підскочив до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевшали акції:

  • "Мечела" (-17,4%),

  • "ЛУКОЙЛа" (-14,8%),

  • "Газпром нафти" (-14,4%),

  • ВТБ (-14,2%),

  • "Сургутнефтегаза" (-14%),

  • "Татнефти" (-13,4%),

  • "Роснефти" (-13,4%),

  • Сбєрбанку (-13%),

  • "Газпрому" (-12,9%),

  • АФК "Система" (-12,7%),

  • "Магніту" (-12,6%),

  • "НОВАТЕКу" (-12,4%),

  • "Аерофлоту" (-11,6%),

  • "Распадской" (-11,1%),

  • "РосГидро" (-11%).

Також у вівторок, 10 березня, в момент відкриття валютних торгів впав курс рубля. За даними Московської біржі о 9.25 ранку долар коштував 72,68 руб/$. А євро виросло відразу на 4,9 рублів, до 82,41 руб/євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Акции виробникiв рапса и заводчиков племенных улиток выросли наверное????
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Баринов Николай
Баринов Николай
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 миллиарда долларов США, или на 5,9%", - говорится в сообщении.21 янв. 2020 года.
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к сармат
к сармат
Верхняя Вольта с ракетами летит в тар тарары
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