У Росії рекордно обвалився ринок акцій

У Росії ринок акцій у вівторок, 10 березня, обвалився слідом за обвалом напередодні світовими майданчиками через уповільнення світової економіки на тлі поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Як відомо причиною такого падіння стало рішення Саудівської Аравії почати цінову війну на нафтовому ринку.

Таким чином індекси МосБіржі і РТС за хвилину торгів обвалилися на 10-10,9%.

Індекс МосБіржі склав 2448,04 пункту (-10%) - мінімум з березня 2019 року, індекс РТС -1120,63 пункту (-10,9%) - мінімум з початку січня 2019 роки; ціни більшості основних "фішок" на Московській біржі впали в межах 17,4%.

У Росії обвалилася біржа

Долар підскочив до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевшали акції:

"Мечела" (-17,4%),

"ЛУКОЙЛа" (-14,8%),

"Газпром нафти" (-14,4%),

ВТБ (-14,2%),

"Сургутнефтегаза" (-14%),

"Татнефти" (-13,4%),

"Роснефти" (-13,4%),

Сбєрбанку (-13%),

"Газпрому" (-12,9%),

АФК "Система" (-12,7%),

"Магніту" (-12,6%),

"НОВАТЕКу" (-12,4%),

"Аерофлоту" (-11,6%),

"Распадской" (-11,1%),

"РосГидро" (-11%).

Також у вівторок, 10 березня, в момент відкриття валютних торгів впав курс рубля. За даними Московської біржі о 9.25 ранку долар коштував 72,68 руб/$. А євро виросло відразу на 4,9 рублів, до 82,41 руб/євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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