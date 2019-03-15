У Росії придумали, як врятувати банки від "пекельних санкцій" США

Найбільші банки Росії розробили схему дій на випадок, якщо проти них будуть введені санкції з боку Сполучених Штатів.

"Кожен важливий банк має покроковий план, що він робить в тій чи іншій ситуації. Перший місяць розписаний по днях, а то й по годинах", — повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця.

Дві найбільші загрози для банківського сектора в Росії — відключення від системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT і заборона на роботу з валютою, яка надходить головним чином від банків США.

Провідні російські банки почали розробляти схему у 2018 році спільно з Мінфіном і Центробанком РФ. У разі, якщо хтось із великих фінустанов виявиться відрізаним від валютних операцій через санкції, схема має дозволити виграти час, заспокоїти клієнтів і уникнути різкої зупинки валютних розрахунків.

На випадок відключення від SWIFT була розроблена система обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії.

Для підтримки валютних розрахунків також існує кілька опцій. Серед них — використання взаємних кореспондентських рахунків. Зокрема Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк і РСХБ мають валютні кореспондентські рахунки в низці іноземних банків, включаючи Citibank і JPMorgan.

Крім доларів у російських банків є рахунки в інших валютах в різних іноземних банках. У разі потрапляння російського банку до списку санкцій він буде відрізаний від транзакцій у доларах із зовнішнім світом.

У цьому разі банки готуються використовувати валютні коррахунки, які у них вже є, або відкривати нові.

"Тобто вони будуть ці долари гнати всередині себе через внутрішні проводки, минаючи коррахунок, наприклад, у Citi. Але однаково хтось один з цього ланцюжка повинен мати коррахунок у доларах у Citi або JP Morgan, їм треба буде все одно робити якісь зовнішні платежі і надходження, місток має бути", — заявило джерело в іноземному банку.

Ще один варіант підтримки валютних розрахунків — надання ЦБ Росії валюти "чистому банку", який не перебуває під санкціями. Той зі свого боку зможе розподіляти валютну ліквідність далі по системі.

Третій варіант є найбільш ризикованим. Він передбачає, що Банк РФ надає валюту підсанкційному банку безпосередньо, проте в цьому випадку і регулятор ризикує потрапити під санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

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