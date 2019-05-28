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/Новини економіки

У Росії придумали, як стримати зростання цін на бензин

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У Росії зростання оптових цін на паливо змусило регуляторів вдатися до адміністративних заходів стримування котирувань.

За підсумками наради з Міністерством енергетики РФ і Федеральною антимонопольною службою, нафтовим компаніям було наполегливо рекомендовано скоротити експорт палива, передає "Комерсант".

Російська влада має намір перенаправляти поставки на внутрішній ринок, який зараз менш привабливий, ніж продаж за кордон.

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Деякі компанії після наради вирішили скасувати експорт бензину і відправити його на внутрішній ринок через Санкт-Петербурзьку міжнародну товарно-сировинну біржу.

Інші не зможуть цього зробити, оскільки тимчасово виробляють менше бензину через ремонт своїх дочірніх нафтопереробних заводів.

Одночасно в Міністерстві енергетики працюють над збільшенням субсидій для внутрішнього ринку, які допомогли б стримувати експорт.

Зокрема, розглядається варіант із збільшенням демпфуючої надбавки до зворотного акцизу на нафтопродукти. Вона є субсидією нафтопереробним заводам і стимулює їх відмовлятися від експорту, щоб уникнути зростання внутрішніх цін.

На сьогоднішній день надбавка становить 60% від різниці цін на світовому і внутрішньому ринках. При певних умовах вона може бути негативною, і тоді зворотний акциз зменшується, що дає привід компаніям піднімати ціни.

Зростання оптових цін змусило регуляторів вдатися до адміністративних заходів

Зростання оптових цін змусило регуляторів вдатися до адміністративних заходів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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Росія
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Новини Росії
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Никитенко Елена
Никитенко Елена
Спаcи6о тем, ктo пoкaзал мнe чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁01b060m Прoстo пpойдя пpоcтой опроc получилa почти полугодoвую зaрплатy)) Пользуйтеcь, пoкa есть вoзможнocть=)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Блин, аж дико старовится. Читаешь, читаешь лютый бред пропагандонов, полностью деревянных икспердов и блоггеров обоза... и вдруг натыкаешься на такую заметку, трезвую, без пропаганды и визга...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, а какого же х.ера ты читаешь лютый бренд? Или недороссиянам, вроде тебя закрыли доступ к самым правдивым сми типа Раша тудей, звезда и прочее?
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