У Росії пояснили, чому повністю провалився 'Північний потік-2'

Російський політолог Сергій Міхєєв заявив, що при будівництві газопроводу "Північний потік-2" Москва сподівалася на іноземні компанії, однак все повністю провалилося.

"Росія користувалася послугами іноземних компаній, сподіваючись, що ніхто цим компаніям не буде чинити перешкод і вони виявляться сміливими, щоб не реагувати на загрози", – заявив Міхєєв в коментарі виданню "Вести".

За його словами, Росії треба було мати свої судна, і у "Газпрому" було достатньо часу, щоб їх купити або побудувати, а також придбати у власність страхові компанії.

"Стратегічним завданням нинішнього історичного етапу є вихід від фатальної залежності міжнародних інститутів", – резюмував експерт.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: