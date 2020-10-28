У Росії пояснили, чому повністю провалився "Північний потік-2"
Російський політолог Сергій Міхєєв заявив, що при будівництві газопроводу "Північний потік-2" Москва сподівалася на іноземні компанії, однак все повністю провалилося.
"Росія користувалася послугами іноземних компаній, сподіваючись, що ніхто цим компаніям не буде чинити перешкод і вони виявляться сміливими, щоб не реагувати на загрози", – заявив Міхєєв в коментарі виданню "Вести".
За його словами, Росії треба було мати свої судна, і у "Газпрому" було достатньо часу, щоб їх купити або побудувати, а також придбати у власність страхові компанії.
"Стратегічним завданням нинішнього історичного етапу є вихід від фатальної залежності міжнародних інститутів", – резюмував експерт.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, які задіяно в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації мають пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".