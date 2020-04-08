У Росії подешевшав рубль: у Путіна спробували зміцнити курс, але безрезультатно

Курс рубля зранку у середу, 8 квітня, знижується до долара і незначно виріс до євро.

Згідно з наданою інформацією Московської біржі, курс долара виріс на 20 копійок до 75,74 рубля, курс євро знизився на 2 копійки, до 82,27 рубля. При цьому на старті торгів курс євро знижувався до рубля на 11 копійок.

Як стало відомо, Банк Росії продав на внутрішньому ринку з розрахунками 7 квітня у рамках попереджувальних заходів щодо зниження волатильності валюту на суму 13,4 млрд рублів, це випливає з даних на сайті регулятора. Об'єм валюти, проданої ЦБ РФ з розрахунками 6 квітня, становив 15,4 млрд руб.

Також відзначимо, що сьогоднішня ситуація на нафторинку також повинна сприяти зміцненню курсу рубля. "Чорне золото" дорожчає в надії на досягнення нових домовленостей ОПЕК + по скороченню видобутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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