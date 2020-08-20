У Росії почали банкрутувати будівельника доріг в окупованому Криму

У Росії кілька відомств подали банкротні позови до компанії "Крим міст", яка будувала в 2016 році дороги в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє Regnum. Відзначається, що так званий арбітраж анексованого Криму 6 жовтня 2020 року почне розглядати позов Федеральної податкової служби Росії.

Позовна заява надійшла до суду 10 серпня, а 17 серпня його прийняли до провадження, призначивши перше засідання на початок жовтня.

"Держвідомство – не єдиний кредитор товариства. На 5 жовтня також призначено засідання за позовом "Крименерго", який вимагає стягнути з ТОВ "Крим міст" заборгованість за спожиту електроенергію в сумі 900 тис. рублів", – сказано в повідомленні.

ТОВ "Крим міст" було створено для будівництва автодоріг у листопаді 2016 року в окупованому Сімферополі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму в Сімферопольському районі без згоди жителів сіл Зарічне і Перевальне впритул до Аянського водоймища будуватимуть трасу.