У Росії почали банкрутувати будівельника доріг в окупованому Криму
У Росії кілька відомств подали банкротні позови до компанії "Крим міст", яка будувала в 2016 році дороги в окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє Regnum. Відзначається, що так званий арбітраж анексованого Криму 6 жовтня 2020 року почне розглядати позов Федеральної податкової служби Росії.
Позовна заява надійшла до суду 10 серпня, а 17 серпня його прийняли до провадження, призначивши перше засідання на початок жовтня.
"Держвідомство – не єдиний кредитор товариства. На 5 жовтня також призначено засідання за позовом "Крименерго", який вимагає стягнути з ТОВ "Крим міст" заборгованість за спожиту електроенергію в сумі 900 тис. рублів", – сказано в повідомленні.
ТОВ "Крим міст" було створено для будівництва автодоріг у листопаді 2016 року в окупованому Сімферополі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму в Сімферопольському районі без згоди жителів сіл Зарічне і Перевальне впритул до Аянського водоймища будуватимуть трасу.