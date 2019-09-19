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19 вересня • оновлено в 12:43
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У Росії підрахували вартість всієї нафти в країні: сума

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У Росії Мінприроди переоцінив запаси корисних копалин в країні на кінець 2018 року: вартість нафти склала 74,5 трлн руб. (1,15 трлн дол). Загальна вартість корисних копалин наблизилась до 100 трлн руб (1,55 трлн дол).

Як повідомляє РБК, таку оцінку в РФ зробили вдруге за всю історію. Відомство оцінило ринкову вартість запасів корисних копалин Росії - нафти, газу, вугілля, золота, міді, залізної руди і алмазів. Їхня загальна вартість на кінець 2018 року досягла 93,4 трлн руб. (1,44 трлн дол)

Основна частина ресурсного багатства країни припадає на запаси нафти - 74,5 трлн руб. За минулий рік вони зросли на 88%.

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Зростання запасів нафти в натуральному вираженні виявилося не таким значним - 8,7%, з 9,04 млрд до 9,83 млрд т. Це означає, що одиниця нафтових запасів подорожчала, за оцінкою Мінприроди, відразу на 73% за рік.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Вартість запасів нафти досягла 71,7% ВВП за 2018 рік. У доларовому вираженні запаси російської нафти збільшилися на $385 млрд і досягли $1,07 трлн.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Если бензоколонка-смехдержава еще учтет запасы собственного дерьма, то ей и нефть не нужна будет.
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hunt andres
hunt andres
Levitsky Valery, Собственным дерьмом вы будете отапливать свои мазанки грядущей зимой, упоротое)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Levitsky Valery, тебе лучше знать. Нефти у вас нет, а дерьма с избытком.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну вот а вы не хотите дружить с россией) идите к нам в союзное государство украина-беларусь-россия)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
филипп филипыч, Идете вы на *уй. Всем союзом
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Он Алекс
Он Алекс
Ну и что, хоть девятьсот сиксилионов фунтов стерлингов, прожиточный минимум в рф как был 148 евро, так и останется
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Он Алекс, а у вас во сколько раз ПМ больше чем в России, раз в десять наверное? Или в двадцать?
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