У Росії підрахували вартість всієї нафти в країні: сума

У Росії Мінприроди переоцінив запаси корисних копалин в країні на кінець 2018 року: вартість нафти склала 74,5 трлн руб. (1,15 трлн дол). Загальна вартість корисних копалин наблизилась до 100 трлн руб (1,55 трлн дол).

Як повідомляє РБК, таку оцінку в РФ зробили вдруге за всю історію. Відомство оцінило ринкову вартість запасів корисних копалин Росії - нафти, газу, вугілля, золота, міді, залізної руди і алмазів. Їхня загальна вартість на кінець 2018 року досягла 93,4 трлн руб. (1,44 трлн дол)

Основна частина ресурсного багатства країни припадає на запаси нафти - 74,5 трлн руб. За минулий рік вони зросли на 88%.

Зростання запасів нафти в натуральному вираженні виявилося не таким значним - 8,7%, з 9,04 млрд до 9,83 млрд т. Це означає, що одиниця нафтових запасів подорожчала, за оцінкою Мінприроди, відразу на 73% за рік.

Ціни на нафту

Вартість запасів нафти досягла 71,7% ВВП за 2018 рік. У доларовому вираженні запаси російської нафти збільшилися на $385 млрд і досягли $1,07 трлн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс. Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається в країні.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

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