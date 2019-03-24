У Росії підрахували, у скільки обійшлося захоплення Криму

Росія за рахунок анексії Криму отримала 27 тисяч квадратних кілометрів і 2,2 млн нових жителів, через що зазнала суттєвих економічних втрат.

Аналіз наслідків захоплення півострова зробив російський економіст Сергій Алексашенко в книзі "Російське економічне диво: що пішло не так?", уривок з якої наводить Forbes.

"Почнемо з "плюсів", яких не дуже багато. 27 тисяч квадратних кілометрів території (0,15% від загальної території Росії), 2,2 мільйона нових жителів – це об'єктивні дані", – розповів він, зазначивши, що до цього можна додати "суб'єктивні позитивні емоції значної частини населення".

Економіст пояснив, що сума втрат перевищує кількість так званих плюсів. Зокрема, Крим завжди був територією, яка вимагала фінансової підтримки з центрального бюджету. Після захоплення півострова окупаційна влада не знайшли гігантські родовища золота або вуглеводнів, які могли б створити економічну базу для регіону.

"Тому навіть для підтримки існуючого бюджетного і комунального господарства російському федеральному Мінфіну терміново довелося шукати 55 мільярдів рублів вже у 2014 році. У наступні роки ця сума тільки збільшувалася", – додав він.

Алексашенко наголосив, що в 2019 році безоплатні перерахування з федерального бюджету РФ складуть 150 млрд рублів, а всього за 2014 – 2019 роки сума дотацій склала близько 580 млрд рублів.

За п'ять років Росія витратила близько 1,5 трлн рублів на соціальні виплати і вкладення в інфраструктуру Криму. А окремо на Севастополь – трохи менше 120 млрд рублів. Таким чином, безпосередньо федеральний Мінфін передав на півострів 700 млрд рублів.

Також Росія потрапила через анексії Криму під міжнародні санкції і опинилася в ізоляції. Зростання економіки в РФ практично зупинилося і склало 2% при зростанні світової економіки на 19%, а рівень життя громадян за п'ять років знизився на 11%.

З моменту захоплення півострова з Росії емігрували близько 3 млн осіб, а в самій країні значно посилилися репресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Державної думи В'ячеслав Володін запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Пізніше від цих слів відреклися в Кремлі, заявивши, що нічого подібного не чули.

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