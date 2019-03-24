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У Росії підрахували, у скільки обійшлося захоплення Криму

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Росія за рахунок анексії Криму отримала 27 тисяч квадратних кілометрів і 2,2 млн нових жителів, через що зазнала суттєвих економічних втрат.

Аналіз наслідків захоплення півострова зробив російський економіст Сергій Алексашенко в книзі "Російське економічне диво: що пішло не так?", уривок з якої наводить Forbes.

"Почнемо з "плюсів", яких не дуже багато. 27 тисяч квадратних кілометрів території (0,15% від загальної території Росії), 2,2 мільйона нових жителів – це об'єктивні дані", – розповів він, зазначивши, що до цього можна додати "суб'єктивні позитивні емоції значної частини населення".

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Економіст пояснив, що сума втрат перевищує кількість так званих плюсів. Зокрема, Крим завжди був територією, яка вимагала фінансової підтримки з центрального бюджету. Після захоплення півострова окупаційна влада не знайшли гігантські родовища золота або вуглеводнів, які могли б створити економічну базу для регіону.

У Росії підрахували, у скільки обійшлося захоплення Криму

"Тому навіть для підтримки існуючого бюджетного і комунального господарства російському федеральному Мінфіну терміново довелося шукати 55 мільярдів рублів вже у 2014 році. У наступні роки ця сума тільки збільшувалася", – додав він.

Алексашенко наголосив, що в 2019 році безоплатні перерахування з федерального бюджету РФ складуть 150 млрд рублів, а всього за 2014 – 2019 роки сума дотацій склала близько 580 млрд рублів.

За п'ять років Росія витратила близько 1,5 трлн рублів на соціальні виплати і вкладення в інфраструктуру Криму. А окремо на Севастополь – трохи менше 120 млрд рублів. Таким чином, безпосередньо федеральний Мінфін передав на півострів 700 млрд рублів.

Також Росія потрапила через анексії Криму під міжнародні санкції і опинилася в ізоляції. Зростання економіки в РФ практично зупинилося і склало 2% при зростанні світової економіки на 19%, а рівень життя громадян за п'ять років знизився на 11%.

У Росії підрахували, у скільки обійшлося захоплення Криму

З моменту захоплення півострова з Росії емігрували близько 3 млн осіб, а в самій країні значно посилилися репресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Державної думи В'ячеслав Володін запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Пізніше від цих слів відреклися в Кремлі, заявивши, що нічого подібного не чули.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Теги
економікакриза
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Только это во всем мире называется не потерями, а вложением.
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
От это оккупанты....Щедры, чертеняки!!!! Не то что унылые жадные хахлы!
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Иппу Хахлов снова и снова, так ці ж гроші забрали від тебе🐐,твоїх дітей,батьків. А ти тішишся не свідомий🐵😂
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Офигенный экономист !!! Цитата :"Рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%" .... 19% !!!!!!!!!! Где вы блять берёте таких "экономистов"!!!! ...........И еще один подсчёт от "экономиста"За пять лет Россия потратила около 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру Крыма. А отдельно на Севастополь – чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Семёнов Александр, там образование такое, что они просто таких цифр не знают. До 10, вроде, считают уверенно. Проценты уже - высшая математика, там такое насчитывают, как правило...))
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