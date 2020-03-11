У Росії панічно почали скуповувати техніку Apple через обвал рубля

Росіяни, злякавшись обвалу курсу рубля, кинулися скуповувати смартфони і гаджети Apple.

Таким чином продажу техніки виросли в понеділок, 9 березня, на 49% у порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє "Комерсант".

У зв'язку з цим в найближчий місяць рітейлери не виключають дефіциту деяких пристроїв бренду. Це може привести до зростання продажів конкурентів, вважають експерти.

В кінці березня споживачі можуть зіткнутися з дефіцитом техніки Apple в Росії, розповіли джерела в найбільших роздрібних точках Apple. За словами одного з них, вже зараз в роздрібних мережах є проблеми з наявністю найбільш затребуваних моделей навушників, смарт-годин і планшетів Apple.

Скандал з Apple

Поставки йдуть з перебоями, а складських запасів смартфонів Apple iPhone при стандартному попиті вистачить на найближчі два-чотири тижні, хоча зазвичай запас розраховується до двох місяців, стверджують джерела.

"Якщо по деяким категоріям, включаючи навушники, виробник часто самостійно створює дефіцит, то зараз ситуація пов'язана з обмеженням поставок всього обладнання", - розповіли продавці.

Так представники "Вимпелкому" розповіли журналістам, що в останні дні продажу iPhone зросли на 49%, смартфонів Samsung - на 45%. При цьому в компанії не стали робити однозначних висновків про вплив курсу валют на збільшення попиту, оскільки сплеск продажів відбувся в святкові дні.

Також відзначимо, що Apple обмежила поставки смартфонів iPhone по всьому світу через спалах коронавірусу у Китаї, де розташоване виробництво компанії. Раніше воно також повідомляло, що компанія відчуває брак iPad Pro. Товарні потоки зараз дійсно утруднені, і, якщо ситуація буде зберігатися тривалий час, через місяць це призведе до кризової ситуації на ринку запчастин для пристроїв, стверджує обізнане джерело на російському ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу один з найбільших фінансових конгломератів в світі HSBC знизив прогноз по темпах приросту реального ВВП Китаю в I кварталі з 5,8% до 4,1%.

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