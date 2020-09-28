У Росії обвалився рубль: його порівняли з гривнею

У понеділок, 28 вересня курс російського рубля впав по відношенню до долара і євро.

Про це свідчать дані Московської біржі.

У перші хвилини російська валюта зміцнювалася, але за станом на 10:18 (за київським часом) долар злетів до 78,75 рубля, максимума з кінця березня, а євро – до 91,69 рубля.

З початку вересня долар подорожчав на 5 рублів, а євро – на 3,5 рублі. За рік зростання склало 17 і 23 рублі відповідно. Таким чином, російська валюта за дев`ять місяців знецінилася на чверть. Для порівняння, українська гривна втратила близько 15%.

Курс долара у Росії Мосбіржа

Курс євро у Росії Мосбіржа

Відзначається, що головним фактором, що впливає на рубль, стало загострення на вихідних конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Обвал рубля трапився також на тлі загрози нових санкцій у зв'язку з ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального, а також різкого зростання кількості хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля у Росії в п'ятницю, 25 вересня, обвалився до рекордно низьких позначок. Зокрема, вартість євро вперше з лютого 2016 року перевищила 91 рубль.