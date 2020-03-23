У Росії назвали ціну на нафту катастрофічною, а наслідки – жахливими

Період нової цінової війни на нафтовому ринку буде "дійсно жахливим" для Росії, а наслідки виходу з ОПЕК+ не могли навіть уявити ті, хто його лобіював.

Про це заявив віце-президент найбільшої російської приватної нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун, передає " Белринок ".

Як нагадує старший стратег-аналітик з ринків в Bluebay Asset Management Тімоті Еш, ще в кінці лютого нафта торгувалася вище 50 доларів за барель. Але вже 18 березня російська нафта марки Urals з поставкою у Північно-Західну Європу впала на 22% до 18,64 доларів за барель. Це мінімальна ціна з лютого 2002 року.

Ціни на нафту впали

У свою чергу, Федун підтвердив, що ціна на нафту, яка увечері 18 березня вперше за 17 років опустилася нижче 25 доларів за барель, є катастрофічною.

"Так, зараз коронавірус вдарив по економіці. Але той нафтовий шок, який стався (після розвалу угоди ОПЕК +), він дає ціну, приблизно за нашими підрахунками, від 20 доларів до 25 доларів мінус від існуючої ціни", – заявив Федун.

Він також зазначив, що на нараді нафтовиків з президентом Володимиром Путіним, яка відбулася за кілька днів до розвалу угоди ОПЕК +, "ніяка ідея про вихід Росії з угоди не обговорювалася".

"Хоча я знаю, що окремі державні компанії її (ідею про вихід з угоди ОПЕК +) активно лобіювали. Але навіть ті, хто лобіювали, не могли собі в страшному сні уявити, що будуть продавати нафту за 25 доларів", - зазначив Федун.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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