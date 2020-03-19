У Росії назвали ціни на нафту катастрофою і страшним сном

Співвласник російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун назвав ціну на нафту, що впала нижче $25 за барель, катастрофічною.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК. Він зазначив, що нафта могла б коштувати близько $50, але через розрив угоди Росії і країн ОПЕК втрачає $20-25 від ціни.

"Хоча я знаю, що окремі державні компанії її [ідею про вихід з угоди з ОПЕК] активно лобіювали. Навіть ті, хто лобіювали, не могли собі в страшному сні уявити, що будуть продавати нафту по $25", – заявив мільярдер.

При цьому ще за кілька днів до розриву угоди, на нараді нафтовиків з президентом Росії Володимиром Путіним, "жодна ідея про вихід з угоди не обговорювалася", розповів Федун.

Ціни на нафту

У найбільш "негативній ситуації" через розрив угоди опиняться Росія і Саудівська Аравія, які заявили про плани наростити видобуток нафти на падаючому ринку, вважає співвласник "Лукойлу".

"І далі питання їхніх економічних можливостей, резервів і так далі, тобто це буде війна на виснаження, від якої виграють США", – заявив мільярдер. Він також передбачив росіянам падіння доходів. "Курс рубля, на жаль, буде падати. Ніяких виразних причин, щоб він далі не падав, немає. Тому, швидше за все, реальні доходи [населення Росії] впадуть", – попередив бізнесмен.

Співвласник "Лукойлу" оцінив втрати Росії від розвалу угоди з ОПЕК до $150 млн в день.

Довідка:

На початку березня Росія і найбільші експортери нафти, які входять в ОПЕК, не змогли домовитися про нове скорочення видобутку, направленому на боротьбу з падінням цін, або ж про продовження чинної угоди. Після цього в рамках розпочатої цінової війни саудівська держкомпанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найвищі знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день. Bloomberg повідомляв про готовність саудитів продавати нафту в Європу за ціною $25 за барель, що значно нижче ціни російської марки Urals.

Як повідомляв OBOZREVATEL, травнева ціна на Brent станом на 19 березня намагається відновитися, після обвалу цін напередодні. Зараз нафта торгується нижче позначки $27 за барель.

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