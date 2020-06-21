У Росії назвали санкції проти 'Північного потоку-2' неадекватними

Міністр енергетики Росії Олександр Новак назвав санкції щодо газопроводу в обхід України "Північний потік – 2" незаконними і абсолютно неадекватними.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt. Він додав, що проти російського проєкту активно виступають Сполучені Штати, які просувають в ЄС свій зріджений природний газ.

Зокрема він зазначив позицію України, яка не хоче втратити транзит газу через ГТС країни.

"Санкції та їхнє посилення проти "Північного потоку 2" абсолютно незаконні і абсолютно неадекватні. Це чистий протекціонізм", – вважає Новак.

Він також відреагував на критику щодо "Північного потоку-2" про те, що газопровід посилить газову залежність Європи від Росії.

Російський міністр заявив, що трубопровід допомагає Європі і її енергетичній безпеці, що сприяє конкуренції.

Глава Міненерго Росії також звинуватив США у втручанні в суверенітет європейських країн і спробі нав'язати ЄС свій зріджений природний газ.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

В даний час "Північний потік-2" хочуть ввести в експлуатацію в кінці 2020-го або на початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, зокрема трубоукладача "Академік Черський" і судна "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".