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У Росії назвали найбагатших депутатів і чиновників: список

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У Росії депутат законодавчих зборів Володимирської області, засновник групи компаній "Володимирський стандарт" Павло Антов очолив рейтинг ста найбагатших держслужбовців і депутатів за версією Forbes.

Зокрема, за 2018 рік російських чиновник і бізнесмен заробив близько 9,9 млрд рублів, повідомляє "Інтерфакс".

На другому місці опинився депутат законодавчих зборів Челябінської області, співвласник компанії "Южуралзолото" Костянтин Струков – 4,5 млрд рублів доходу.

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Третю сходинку посів депутат Бєлгородської обласної думи, власник кондитерської фабрики "Слов'янка" Сергій Гусєв. Його сім'я у 2018 році заробила 2,8 млрд рублів.

Четверте місце дісталося Валерію Пономарьову – члену Ради Федерації, співвласнику одного з найбільших рибопромислових підприємств Камчатки "Океанрибфлот". Його сім'я заявила про доходи в 2,4 млрд рублів.

Замикає першу п'ятірку депутат Держдуми, засновник ABI Group Григорій Анікєєв з 2,33 млрд рублів доходу.

За підрахунками Forbes, сім'ї ста учасників рейтингу задекларували дохід в 70,9 мільярда рублів, що складає більше $1,1 млрд за середньозваженим курсом за минулий рік.

Сім'ї ста учасників рейтингу задекларували дохід в 70,9 мільярда рублів

Сім'ї ста учасників рейтингу задекларували дохід в 70,9 мільярда рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський президент Володимир Путін і глава Північної Кореї Кім Чен Ин потрапили в список найбагатших людей світу.

Зокрема, стан президента РФ оцінюється в 200 млрд доларів.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов в стране денег меньше чем у богатых в России. Уже даже не смешно.
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