У Росії назвали ганебним новий обвал рубля

Економіст Василь Колташов заявив, що в Росії у 2020 році відбулося вже дві девальвації рубля і друга з них стала "ганебною".

"Перша девальвація рубля трапилася навесні і була пов'язана з падінням світових цін на нафту та інших сировинних товарів. Тому цей процес виглядав цілком логічним", – повідомив Колташов у коментарі REGNUM.

Однак друга девальвація, за його словами, трапилася в умовах ослаблення американської валюти через безпрецедентну емісію долара. Після чого економіст розкритикував заяву глави Мінпромторгу РФ Дениса Мантурова про користь низького курсу російської валюти.

"У цій ситуації ціни на нафту навіть підвищилися трохи. Тому нинішня девальвація, про яку Мантуров заявив, трапилася у ганебній ситуації, коли рубль повинен був зміцнюватися. Ціни на нафту піднялися, ситуація в економці почала подавати ознаки пожвавлення. Коли російський внутрішній туризм отримав хороші імпульси, і було багато позитивних моментів, і на цьому тлі рубль просто звалився. Сказати, що це чудово, не можна", – резюмував Колташов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс рубля у Росії обвалився до рекордно низьких позначок. Зокрема, вартість євро вперше з лютого 2016 року перевищила 91 рубль.

Головним фактором, що впливає на рубль, стало загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Обвал рубля трапився також на тлі загрози нових санкцій у зв'язку з ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального, а також різкого зростання кількості хворих на коронавірус.