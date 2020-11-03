У Росії напророкували обвал цін на нафту нижче за $30

У Росії вважають, що світові ціни на нафту вже до кінця року можуть опуститися нижче $30 за барель.

Головна причина майбутнього обвалу вартості сировини – падіння попиту. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" в Telegram-каналі.

"Ціни на нафту через падіння попиту можуть до кінця року опуститися нижче $30 за барель Brent", – спрогнозував виконавчий директор департаменту ринку капіталів ІК "Універ Капітал" Артем Тузов.

Ціни на сировину вже падають на тлі нових обмежень через COVID-19. Зокрема, через зростання кількості випадків зараження локдаун оголосили в Німеччині та Франції, а це позначається на попиті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.

У Росії визнали, що зростання світових цін на нафту до $60 за барель у найближчі кілька років малоймовірне.