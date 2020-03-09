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9 березня • оновлено в 14:51
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У Росії імпортна техніка може подорожчати на 40% через обвал рубля

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У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

"Все, що стосується імпортного обладнання, у результаті буде коштувати дорожче. Все залежить від вартості рубля. Якщо негативний тренд збережеться, варто очікувати підвищення цін на 20-40%", – повідомив директор Інституту інформаційних технологій університету "Синергія" Станіслав Косарєв у коментарі "РІА Новини".

Експерт нагадав, що в 2014 році вартість валюти збільшилася на 100%. Після цього побутова техніка, комп'ютерне обладнання також зросло в ціні на 50-100%.

"Будемо сподіватися, що зараз такий драматичний сценарій не повториться", – резюмував Косарєв.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
рубль
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Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Так чего вы радуетесь, вы технику закупаете в России, ваш рынок зависит от России. У нас подорожает в 2 а у вас в 4.
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2
2
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
на украине подешеет?
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3
2
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Падение цены на нефть до $33 за баррель оказалось для Путина ударом обуха по голове. После этого измерили его рост, который оказался - 140 см.
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