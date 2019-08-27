У Росії хочуть додати в "Кортеж Путіна" люксовий вертоліт: фото

У лінійку транспортних засобів російського виробництва під брендом Aurus, відому також як "Кортеж Путіна", в недалекому майбутньому додасться вертоліт класу люкс.

Про це заявили в холдингу "Вертольоти Росії", передає "Лента.ru". Відзначається, що вертоліт будуть випускати на базі моделі "Ансат", яку з 2013 року випускають на Казанському вертолітному заводі.

Салон машини розроблений творцями автомобільної лінійки Aurus - Науково-дослідним автомобільним і автомоторний інститутом.

Автомобіль з "кортежу Путіна" ria.ru

Передбачається, що новий вертоліт буде орієнтований на корпоративні і VIP-перевезення. Його презентація запланована в рамках програми Міжнародного авіакосмічного салону (МАКС-2019), який стартував в підмосковному Жуковському.

За словами Анатолія Сердюкова, глави авіаційного кластера держкорпорації "Ростех", до складу якої входять "Вертольоти Росії", нова модель буде мати такий же рівень комфорту, як і кабріолет Aurus.

Вертолет Aurus Lenta.ru

У сімейство автомобілів Aurus входять кабріолет, седан, лімузин і мінівен. В майбутньому вона повинна поповнитися кросовером і мотоциклом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туркменістан збирається купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus.

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