У Росії частково заборонили імпортні вина: кого зачепить

У Росії державним і муніципальним установам заборонили купувати вина зарубіжного виробництва.

Як передає РБК, відповідну постанову підписав прем'єр Дмитро Медведєв. Документ опублікований у вівторок на сайті уряду РФ, зміни набувають чинності з 1 липня.

Під заборону, зокрема, потрапили вина виноградні, ігристі, лікерні й фруктові (плодові). Зазначається, що міра нібито прийнята з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.

"Обмеження стосується тільки держзакупівель, воно не поширюється на імпортні вина, які реалізуються в комерційному секторі [в магазинах, торгових мережах, на комерційних підприємствах]", — уточнюється в довідці.

імпортні вина ІА Regnum

За оцінками директора Центру досліджень федерального і регіонального ринку алкоголю (ЦДФРРА) Вадима Дробиза, загальний обсяг держзакупівель виноробної продукції становить приблизно 7-8 млн л на рік, на імпортну продукцію припадає до 70%. Загальний обсяг ринку, за його даними, сягає 850 млн л на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 24 травня набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

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