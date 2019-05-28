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У Росії частково заборонили імпортні вина: кого зачепить

1.7тЧитати матеріал російською

У Росії державним і муніципальним установам заборонили купувати вина зарубіжного виробництва.

Як передає РБК, відповідну постанову підписав прем'єр Дмитро Медведєв. Документ опублікований у вівторок на сайті уряду РФ, зміни набувають чинності з 1 липня.

Під заборону, зокрема, потрапили вина виноградні, ігристі, лікерні й фруктові (плодові). Зазначається, що міра нібито прийнята з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.

"Обмеження стосується тільки держзакупівель, воно не поширюється на імпортні вина, які реалізуються в комерційному секторі [в магазинах, торгових мережах, на комерційних підприємствах]", — уточнюється в довідці.

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імпортні вина

імпортні вина

ІА Regnum

За оцінками директора Центру досліджень федерального і регіонального ринку алкоголю (ЦДФРРА) Вадима Дробиза, загальний обсяг держзакупівель виноробної продукції становить приблизно 7-8 млн л на рік, на імпортну продукцію припадає до 70%. Загальний обсяг ринку, за його даними, сягає 850 млн л на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 24 травня набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїзаборона
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Хуснуллина Мария
Хуснуллина Мария
Oгромнoе спacи6o томy, кто показал мне чудo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁w6ehg08 Пpocто прoйдя пpоcтой опрoc получила пoчти пoлугoдовyю зарплaтy)) Пoльзуйтeсь, пока еще еcть вoзможность=)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Хорошая мера поддержки отечественного производителя, в первую очередь крымского!
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