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У Росії бізнес відреагував на нові санкції України

1.6тЧитати матеріал російською

У Росії вважають, що нові санкції України, які були введені в тому числі проти ряду видань і книжкових інтернет-магазинів, не вплинуть на виручку цих компаній.

"Зараз на український ринок припадає невелика частка продажів групи компаній "ЛітРес" – не більше 2%. Тому на загальному обсязі виручки санкції, можна сказати, не позначаться", – заявив генеральний директор групи російських компаній Сергій Анурьев, передає "Інтерфакс".

За його словами, обмежувальні заходи можуть привести до фактичного знищення ринку легальних електронних книг в Україні.

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"Обмежуючи можливість читача законно придбати легальний контент, влада змушує його звертатися до піратських ресурсів і порушувати авторське право і закон", – вважає Анурьев.

На нові санкції з боку України також відреагував великий російський інтернет-магазин Ozon.

"Власних підрозділів, складів або юридичних осіб на території України у Ozon немає. Раніше українські користувачі мали змогу купити товари на ozon.ru і замовити їх доставку сторонніми сервісами. У виручці компанії продаж українським користувачам складає дуже незначну частку", – йдеться у повідомленні.

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У списку санкцій також були включені російські видавництва. Це ТОВ "Видавництво "Віче", ТОВ "Видавництво Центрполіграф", ТОВ "Видавництво Яуза", ТОВ "Яуза-пресс", ТОВ "Видавництво "Ексмо", ТОВ "Видавництво АСТ", ЗАТ "Книжковий світ", ТОВ "Видавничий дім Пітер".

У числі введених терміном на три роки санкцій відносно видавництв – обмеження торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань та інші заходи.

У Росії бізнес відреагував на нові санкції України

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Національного банку в даний час санкції введені відносно 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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Олег
Олег
От санкций никакого вреда, только польза!
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andrei andrei
andrei andrei
Т.е. аццкие петькины санкции на поверку оказались пшиком. Впрочем, все как всегда. ДБ.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Важен не объем выручки. И совсем не важно, что эти ублюдки расейские про санкции думают. Важно отгородиться от этих тварей! Всем миром, все нормальные люди защищаются от этой дряни!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, А чего трубу не пилишь? чтобы совсем отгородиться. А то вдруг по трубе российская дрг приползет к вам?)
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