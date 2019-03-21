У Росії бізнес відреагував на нові санкції України

У Росії вважають, що нові санкції України, які були введені в тому числі проти ряду видань і книжкових інтернет-магазинів, не вплинуть на виручку цих компаній.

"Зараз на український ринок припадає невелика частка продажів групи компаній "ЛітРес" – не більше 2%. Тому на загальному обсязі виручки санкції, можна сказати, не позначаться", – заявив генеральний директор групи російських компаній Сергій Анурьев, передає "Інтерфакс".

За його словами, обмежувальні заходи можуть привести до фактичного знищення ринку легальних електронних книг в Україні.

"Обмежуючи можливість читача законно придбати легальний контент, влада змушує його звертатися до піратських ресурсів і порушувати авторське право і закон", – вважає Анурьев.

На нові санкції з боку України також відреагував великий російський інтернет-магазин Ozon.

"Власних підрозділів, складів або юридичних осіб на території України у Ozon немає. Раніше українські користувачі мали змогу купити товари на ozon.ru і замовити їх доставку сторонніми сервісами. У виручці компанії продаж українським користувачам складає дуже незначну частку", – йдеться у повідомленні.

У списку санкцій також були включені російські видавництва. Це ТОВ "Видавництво "Віче", ТОВ "Видавництво Центрполіграф", ТОВ "Видавництво Яуза", ТОВ "Яуза-пресс", ТОВ "Видавництво "Ексмо", ТОВ "Видавництво АСТ", ЗАТ "Книжковий світ", ТОВ "Видавничий дім Пітер".

У числі введених терміном на три роки санкцій відносно видавництв – обмеження торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань та інші заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Національного банку в даний час санкції введені відносно 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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