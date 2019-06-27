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У Римі пекельна спека призвела до апокаліпсису: що трапилося

3.1тЧитати матеріал російською

У столиці Італії Римі через сильну спеку утворилася справжня сміттєва криза.

Як повідомляє ТСН, лікарі італійської столиці попереджають — здоров'я містян у небезпеці через звалища, заповнені в умовах високих температур повітря. Зараз стовпчик термометра сягає 35 градусів.

Варто зазначити, що в Римі не залишилося великих майданчиків для утилізації сміття, відтоді як шість років тому в західному передмісті закрили одне з найбільших сміттєзвалищ Європи.

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Місцеві й туристи скаржаться на сморід і купи мотлоху, які валяються навіть у туристичних місцях. Міській владі немає чим порадувати: каже, способу швидко позбутися від сміття поки що не знайшла.

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Сміття в Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномальна спека. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії. Стовпчики термометрів там піднялися вище 35 градусів, а в найближчі дні перевищать позначку 40 градусів.

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Місце
ІталіяРим
Тег
спека
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леня зе
леня зе
для Италии это норма.мусорщики бастуют.
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