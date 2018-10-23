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Нові санкції Росії: Медведєв пригрозив сотням українців

31.4тЧитати матеріал російською

Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що санкції РФ проти України введуть щодо сотень фізичних та юридичних осіб, а також пов'язаних з ними компаній.

"Щодо фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди інтересам нашої країни. Там і представники бізнесу, й інші люди. Звісно, до списку також включені українські компанії, тобто юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, щодо яких будуть введені санкції", — передають слова Медведєва "РИА-Новости".

За словами російського політика, санкції стосуватимуться лише тих, хто "завдає шкоди Росії". Їм загрожує блокування активів, заборона виведення капіталів і поставок деяких товарів.

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Уряд Медведєва розробляє санкційний список за дорученням президента РФ Володимира Путіна. Так, 22 жовтня на сайті Кремля опублікували указ, який наказує уряду РФ визначити перелік осіб, щодо яких введуть обмеження.

У тексті документа сказано, що санкції вводяться "у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян та юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела санкції проти семи російських олігархів, які були включені до санкційного списку США. До списку потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїСанкції проти українських чиновників
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Об'єкт
санкции
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Он Алекс
Он Алекс
Да пох, пусть вводит , ссыкло ватное медведпут
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0
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Путин решил хохлам глаз на жопу натянуть.Так оно и будет.
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2
2
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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3
3
Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Кожедуб Руслан, Два триллиона.Каждому.И хуй на рыло.
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0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кожедуб Руслан, ну уж ты загнул!Платить репарации будет некому,за отсутствием истца!Все территории недогосударства Украина будут возвращены истинным хозяевам!
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