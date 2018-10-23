Нові санкції Росії: Медведєв пригрозив сотням українців

Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що санкції РФ проти України введуть щодо сотень фізичних та юридичних осіб, а також пов'язаних з ними компаній.

"Щодо фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди інтересам нашої країни. Там і представники бізнесу, й інші люди. Звісно, до списку також включені українські компанії, тобто юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, щодо яких будуть введені санкції", — передають слова Медведєва "РИА-Новости".

За словами російського політика, санкції стосуватимуться лише тих, хто "завдає шкоди Росії". Їм загрожує блокування активів, заборона виведення капіталів і поставок деяких товарів.

Уряд Медведєва розробляє санкційний список за дорученням президента РФ Володимира Путіна. Так, 22 жовтня на сайті Кремля опублікували указ, який наказує уряду РФ визначити перелік осіб, щодо яких введуть обмеження.

У тексті документа сказано, що санкції вводяться "у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян та юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела санкції проти семи російських олігархів, які були включені до санкційного списку США. До списку потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.