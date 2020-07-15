До Верховної ради внесено постанову про призначення головою Національного банку України Кирила Шевченка.

Постанову про призначення голови правління "Укргазбанку" винесено на засідання комітету, яке відбудеться 16 липня. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

Глава комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев також підтвердив в своєму Telegram-каналі цю інформацію, опублікувавши проект постанови від президента України Володимира Зеленського.

У Раду внесли кандидатуру на посаду голови Нацбанку

У Раду внесли кандидатуру на посаду голови Нацбанку

Кирило Шевченко – банкір з багаторічним досвідом, нинішній глава правління державного "Укргазбанку".

До жовтня 2014 року банкір працював радником голови правління ПАТ "Державний Ощадбанк України" – одного з найбільших банків країни.

Вперше в "Укргазбанк" Шевченко прийшов у 2009 році в якості члена наглядової ради, яким був до 2010 року. Після невеликої перерви, в 2014 році він зайняв посаду першого заступника голови правління "Укргазбанку", а вже в 2015 році, на конкурсній основі, став головою правління.