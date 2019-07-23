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Вибори до Верховної Ради України 2019

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У Раду пройде дочка продюсера "Ліги сміху": розкрито скандальний зв'язок з Кримом

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У Вінницькій області в окрузі №14 перемогла кандидат від "Слуги народу" Ірина Борзова – дочка продюсера шоу "Ліга сміху" і власниця бізнесу в окупованому Криму.

Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента майже на 16%, передає "Українська Правда".

Кандидатці 36 років, в офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою - підприємцем. Має бізнес з постачання готової їжі, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. У минулому році задекларувала 2,1 млн гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.

Батько Борзової - Наум Барула є одним з керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом з Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на пост президента.

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Ірина Борзова

Ірина Борзова

Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів значаться колишні бізнес-партнери і соратники Зеленського, зокрема, Тимур Міндіч, Сергій і Борис Шефіри.

Також Баруля очолював українську філію "КВН" і досі значиться керівником двох українських підприємств ведучого Олександра Маслякова.

Наум Баруля

Наум Баруля

pravda.com.ua

Разом з батьком Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим в кримському Судаку. Компанія займається ресторанною діяльністю. Після окупації її перереєстрували як російську. Згідно з бухгалтерською звітністю "Профіль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тис. рублів податків і зборів.

Чоловік кандидата від "Слуги народу" - Сергій Борзов - очолює Державне управління справами. У 2016 році журналісти дізналися, що ДУС виділив Борзовим квартиру на 190 кв.м незважаючи на забезпеченість сім'ї.

Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності або користуванні кілька будинків, квартир і автомобілів.

У своїй передвиборчій програмі жінка обіцяє у Верховній Раді займатися молодіжними ініціативами, соціальним підприємництвом і соціальною допомогою особам з інвалідністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними обробки 96,30% протоколів на виборах до парламенту, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 43,13%.

На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа – За життя" з 13,06%. Третю позицію, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово посіло ВО "Батьківщина", набравши 8,17% голосів виборців.

ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів до Верховної Ради не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Крим нардеп Выборы 2019 бізнесмен
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла......ОБСОС опять в показаниях путается или бреше...в Крыму с 2014 года все хуже и хуже для предпринемателей (из показаний ОБСОСА)
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