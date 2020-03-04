Відставка Гончарука: в Раді зареєстровано заяву

У Верховну Раду України надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
Про це свідчить сайт парламенту.
Раніше Гончарук написав заяву про свою відставку з посади глави уряду.
Олексій Гончарук
vgolos.com.ua
За даними джерел OBOZREVATEL, новим прем'єром найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
Також на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені 4 нових міністри, які замінять чинних глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики і окупованих територій.
Раніше Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про його можливе звільнення він спростував.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня в мережі опублікували аудіо розмов глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися економічні питання. У розмові Гончарук невтішно відгукувався про президента Володимира Зеленського, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті виявилася друга частина розмови, а потім і третій запис.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Після цього прем'єр написав заяву про відставку і передав її президенту.
Однак Зеленський "вирішив дати шанс" прем'єру, оскільки у нього все ще великий кредит довіри українців.
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