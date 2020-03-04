Відставка Гончарука: в Раді зареєстровано заяву

У Верховну Раду України надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це свідчить сайт парламенту.

Раніше Гончарук написав заяву про свою відставку з посади глави уряду.

Олексій Гончарук vgolos.com.ua

За даними джерел OBOZREVATEL, новим прем'єром найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені 4 нових міністри, які замінять чинних глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики і окупованих територій.

Раніше Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про його можливе звільнення він спростував.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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