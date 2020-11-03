У Раді завершили підготовку Бюджету-2021: головні пропозиції
Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи на 20,2 млрд гривень та здійснити перерозподіл видатків
Загалом комітетом було опрацьовано 2451 подану пропозицію, значна частина з яких не були збалансовані
Остаточне вирішення бюджетних питань буде здійснене після подання урядом доопрацьованого до другого читання законопроєкту
Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні (щоб переглянути текст бюджетних пропозицій – доскрольте до кінця сторінки).
Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи на 20,2 млрд гривень та здійснити перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами. Про це у Facebook повідомив голова комітету Юрій Арістов.
"Ще наприкінці вересня профільні підкомітети констатували, що збільшення прогнозу деяких видів надходжень є обґрунтованим, більшість головних розпорядників заявляє про недостатність бюджетних коштів для забезпечення їхньої діяльності, а місцеві бюджети занепокоєні можливим невиконанням делегованих повноважень через недостатній бюджетний ресурс", – наголосив Арістов.
За його словами, загалом було опрацьовано 2451 подану пропозицію, значна частина з яких не були збалансовані. Для врахування всіх пропозицій необхідно близько 1,5 трильйони гривень.
У зв’язку із цим комітет пропонує:
1. Уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу. Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення, а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами.
2. Врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на:
окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;
забезпечення функціонування дипломатичних установ;
утилізацію твердого ракетного палива;
надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;
реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.
Водночас комітет пропонує надати доручення уряду опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для врегулювання питань щодо:
підвищення державних соціальних стандартів, насамперед – прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;
збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;
належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;
збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу.