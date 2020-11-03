У Раді завершили підготовку Бюджету-2021: головні пропозиції

Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні (щоб переглянути текст бюджетних пропозицій – доскрольте до кінця сторінки).

Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи на 20,2 млрд гривень та здійснити перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами. Про це у Facebook повідомив голова комітету Юрій Арістов.

"Ще наприкінці вересня профільні підкомітети констатували, що збільшення прогнозу деяких видів надходжень є обґрунтованим, більшість головних розпорядників заявляє про недостатність бюджетних коштів для забезпечення їхньої діяльності, а місцеві бюджети занепокоєні можливим невиконанням делегованих повноважень через недостатній бюджетний ресурс", – наголосив Арістов.

За його словами, загалом було опрацьовано 2451 подану пропозицію, значна частина з яких не були збалансовані. Для врахування всіх пропозицій необхідно близько 1,5 трильйони гривень.

У зв’язку із цим комітет пропонує:

1. Уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу. Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення, а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами.

2. Врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на:

окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;

забезпечення функціонування дипломатичних установ;

утилізацію твердого ракетного палива;

надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;

реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

Водночас комітет пропонує надати доручення уряду опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для врегулювання питань щодо: