У Раді зареєстровано проект про Нацбюро фінансової безпеки: всі подробиці

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України. Глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, що буде представляти із себе документ після вступу в силу. Крім того, вона відповіла критикам ініціативи, серед яких був народний депутат від фракції Блоку Порошенко Мустафа Найєм.

"Сьогодні за №8157 зареєструвала законопроект "Про Національне бюро фінансової безпеки України". Шановні журналісти, експерти і ті, хто називає себе експертами! Будь ласка, не вводьте людей в оману. Усі ключові положення законопроекту вже проговорено. Ще раз звертаю на них увагу" , - написала Южаніна на своїй сторінці в Facebook.

Вона пояснила, що в день вступу в силу НБФБ податкова міліція зникне. Для ліквідації необхідно провести певні процедури, які вимагають часу.

"Наприклад: закінчити всі розпочаті податковою міліцією кримінальні провадження, звільнити працівників, передати майно, вирішити безліч інших юридичних, адміністративних та господарських питань. Всі ці ліквідаційні процедури повністю відносяться до повноважень уряду, зокрема Міністерства фінансів", - зазначила глава парламентського комітету.

Южаніна додала, що НБФБ пропонується створити як єдиний орган, метою діяльності якого буде протидія злочинам, які прямо або побічно завдають шкоди публічним фінансам. Таким чином, він створюється для боротьби з тими, хто розкрадає бюджетні кошти:

прямо з бюджету,

за несплату податків,

будь-яким іншим способом,

будує злочинні фінансові схеми,

спотворює конкурентне середовище,

хто несе реальну загрозу фінансовій безпеці держави.

"Тиск на бізнес зменшиться хоча б через те, що передбачені законопроектом норми не дозволятимуть порушувати кримінальні провадження у випадках, коли відсутні докази фактичного нанесення державі значних збитків або такі збитки вчасно відшкодовано. Не можливим буде кримінальне переслідування підприємців на підставі не підтверджених повідомлень по несплату податків, не узгоджених актів та довідок податківців (сьогодні це 80% роботи податкової міліції) або державних аудиторів", - заявила Южаніна.

Вона зазначила, що такий підхід закріплений у законопроекті внесенням відповідних змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів (абз. 4 змін до статті 214 КПК).

"Щодо кількості контролюючих органів, то більше їх не стане — зі створенням НБФБ існування податкової міліції стане незаконним та недоцільним. Прикінцевими положенням вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо передачі до компетенції НБФБ всіх злочинів у сфері публічних фінансів та заборони всім правоохоронним органам виходити за межі своїх повноважень. Це означає, що у зв'язку із розслідуванням економічних злочинів підприємці будуть мати справу лише з одним НБФБ", - підкреслила Южаніна.

Глава комітету також пояснила, що створення НБФБ як окремого незалежного органу саме з такими функціями і повноваженнями обгрунтовано наступними пунктами:

функціонування податкової міліції у складі ДФС України, на жаль, надає можливість використовувати її для тиску на бізнес. Крім того, за європейською практикою державний орган, що адмініструє сплату податків, не повинен мати правоохоронних функцій, саме тому що це несе високі корупційні ризики;

в Україні назріла необхідність об'єднання в єдиному правоохоронному органі функцію протидії злочинам як у сфері наповнення бюджету, так і у сфері витрачання бюджетних коштів, використання та збереження державного майна та інші питання фінансової безпеки держави, які сьогодні розпорошені між різними правоохоронними органами;

правоохоронний орган, створений для протидії злочинам у бюджетній сфері, повинен бути максимально незалежним від всіх державних органів, які за своїм функціоналом є розпорядниками бюджетних коштів.

"Враховуючи рівень корупції в Україні, НБФБ не може бути підпорядкований ні КМУ, ні жодному з центральних органів виконавчої влади. І ключове. Як це відобразиться на бізнесі. НБФБ повинен сконцентрувати свою увагу на системних злочинах у сфері публічних фінансів, які несуть суттєву загрозу державі" , - пояснила Южаніна.

Вона також заявила, що принцип роботи органу, закріплений нормами законопроекту передбачає протидію злочинам у бюджетній сфері не шляхом переслідування окремих суб'єктів господарювання, як це робиться податковою міліцією, а через: виявлення системних негативних явищ та процесів в економіці; розкриття механізмів їх виникнення та функціонування; збирання доказів та фактів щодо злочинних схем, на яких вони грунтуються; виявлення їх реальних фігурантів; на підставі глибоких аналітичних досліджень, — порушення кримінальних проваджень відносно конкретних осіб учасників таких злочинних схем.

"Впровадження таких норм повинно призвести до припинення безпідставного переслідування сумлінних суб'єктів господарювання та одночасно зробити невідворотнім покарання тих, чиї корисні наміри та діяння несуть загрозу фінансовій безпеці державі", - підкреслила Южаніна.

За її словами, проект містить норми, які дозволять не порушувати кримінальне провадження щодо тих, хто помилився, але виправився, відшкодувавши державі завдані збитки і заплативши передбачені законом штрафи та фінансові санкції.

"Думаю, що такий підхід надасть позитивний вплив на бізнес", - резюмувала Южаніна.

Тим часом, Найєм написав, що тексту законопроекту на сайті ВР ще немає, а орган, на його думку, буде знаходиться у вертикалі президента.

"Автор законопроекту Ніна Южаніна, яка раніше заявила, що готувала законопроект за дорученням Президента. Самого тексту законопроекту на сайті ще немає. Але якщо орієнтуватися на опубліковану раніше чернетку документа, новий орган буде знаходитися у вертикалі президента, а не Кабінету міністрів. Рішення про призначення і звільнення голови НБФБ буде приймати особисто глава держави за пропозицією комісії з дев'яти осіб - по троє від Президента, Кабміну і парламенту. При цьому, якщо парламент з якоїсь причини не зможе призначити свої представників (як, наприклад з аудиторами НАБУ), недостатня квота відходить президенту", - написав нардеп.

Найєм додав, що законопроект не передбачає ліквідацію департаментів розслідування економічних злочинів у СБУ, Фіскальної служби, Нацполіціі і ГПУ.

"Більш того, в документі немає ніяких обмежень при прийомі на роботу колишніх співробітників цих департаментів. Сама процедура відбору кадрів в новому органі - це великий крок назад у питанні прозорості, оскільки відбіркові комісії практично в повному складі будуть визначатися главою відомства", - зазначив він.

Депутат від БПП також заявив, що співробітники нового органу матимуть право ініціювати будь-які перевірки і ревізії, а для оперативно-розшукових заходів досить буде аналітичної довідки.

"З самого ризикованого. Законопроект передбачає внести до Кримінального кодексу нову статтю 190-1, яку буде розслідувати виключно НБФБ - привласнення, розтрата і заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. "Інновація" полягає в тому, що на даний момент ці правопорушення належать до підслідності НАБУ. Крім цього, співробітники НБФБ матимуть право проводити оперативно-розшукові заходи на підставі аналітичної довідки", - написав він.

Найєм підкреслив, що директора НБФБ і його заступники будуть виведені з підслідності ДБР і НАБУ.

"Що важливо, НБФБ буде наділено правом вимагати будь-яку інформацію, в тому числі, матеріали досудового розслідування у будь-яких інших правоохоронних органів - від Нацполіціі до НАБУ. Автори документа пропонують вважати НБФБ спеціалізованим правоохоронним органом, хоча за всією ознакою є ще одним органом в системі виконавчої влади", - додав він.

Нардеп в зв'язку з цим поставив питання прем'єр-міністру України.

"Шановний Володимире Борисовичу, а де текст законопроекту про Службу фінансових розслідувань, який був затверджений Кабінетом міністрів більше року тому, але з незрозумілих причин, досі не підписаний і не спрямований на розгляд Верховної Ради? (Текст відповідного запиту був відправлений чолі уряду шість днів тому)", - резюмував Найєм.