Запас "економічної міцності" України в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 вичерпаний. Країна буде змушена виходити з карантину раніше запланованого терміну.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробила народний депутат України від фракції "Голос" Юлія Клименко. "Треба знайти баланс між тим, щоб пройти пік захворювання і пом'якшити карантин, зробити його більш гнучким для різних галузей і все-таки дозволити людям працювати", – сказала вона.

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Нардеп нагадала про те, що "доходи в бюджет впали на 30-50% в залежності від статті доходу", а "дослідження говорять, що у більшості українців запасів залишилося від 2 до 4 тижнів". "Українці не мають таких запасів, як американці, і держава не зможе їх підтримувати", – визнала вона.

На думку Клименко, уряд вже зараз має розглядати сценарії безпечного виходу з карантину в кінці квітня.

У цьому контексті нардеп повідомила, що у фракції "Голос" є план такого виходу, основні пункти якого такі. Ті, хто може працювати онлайн, залишаються вдома. Підприємства, які не можуть працювати в режимі онлайн, повинні почати функціонувати, але лише за умови жорсткого дотримання всіх вимог безпеки співробітників: "виміри температури, маски, дезінфекція рук та інші необхідні карантинні заходи". "Дотримання має чітко перевірятися усіма контролюючими органами", – підкреслила Клименко.

Карантин у Києві, ілюстрація

У той же час всі структури розважального та спортивного спрямування – театри, кінотеатри, спортивні клуби тощо – "будуть закриті протягом квітня і травня", – сказала вона.

За оцінками нардепа, ефективний "карантинний комплекс" економічних заходів уряду, зокрема, податкові канікули і дешеві кредити для бізнесу дозволять суттєво знівелювати падіння ВВП, пов'язане з карантином. "Якщо ми спокійно пройдемо другий, третій, четвертий квартал, ми буде потихеньку виходити з кризи і потихеньку рости", – спрогнозувала вона.

Разом з тим Клименко наголосила, що "ситуація прорахована на сьогодні" і передбачає, що Україна не зіткнеться з масштабним спалахом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, карантин по всій Україні спочатку ввели з 12 березня по 3 квітня, проте пізніше продовжили попередньо до 24 квітня.

Як писав OBOZREVATEL:

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