У Раді захотіли контролювати витрати українців: деталі скандального законопроекту

У Верховну Раду внесли законопроект, який дозволить податковим інспекторам відстежувати, скільки витрачають українці, і порівнювати їх витрати з доходами.

Відповідний проект №1183 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб" з'явився на сайті парламенту.

Документом пропонується в період з 1 січня 2020 по 31 травня 2020 провести добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб за станом на 31 грудня 2019 року.

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Для цього громадянину України надається право подати одноразову декларацію про активи із зазначенням активів, що належать йому на праві приватної власності. При цьому особа може не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.

У такій декларації слід відобразити такі активи фізичної особи:

валютні цінності;

цінні папери;

рухоме і нерухоме майно;

об'єкти незавершеного будівництва;

частки (паї) у майні юридичних осіб;

інші майнові та нематеріальні активи в Україні і за кордоном;

розмір доходу або його частини, з яких раніше не сплачено ПДФО і який був джерелом придбання активів, про який відсутня інформація про джерела його походження.

З останнього особа буде зобов'язана сплатити податок за ставкою 9 відсотків.

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Відзначається, що такий механізм і ставки податку відповідають світовому досвіду при проведенні кампаній з декларування в Італії, Бельгії і Швейцарії.

Законопроектом також передбачається ввести метод контролю витрат фізичних осіб і відповідності їх отриманим доходам.

Метод контролю витрат фізичних осіб буде застосовуватися контролюючими органами з 1 травня 2021 і базуватися на порівнянні понесених фізичною особою витрат у розмірі понад 150 тисяч гривень на придбання неподільних одиниць товарів (робіт, послуг), вироблених з 1 січня 2020 року, з розміром доходів, отриманих фізичною особою за цей період, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб та розміром коштів, задекларованих фізичною особою в одноразовій декларації.

Отже, контроль за витратами фізичних осіб буде полягати в порівнянні сум витрат тільки в розмірі понад 150 тисяч гривень із сумою всіх доходів фізичної особи.

У тому випадку, якщо за результатами такого порівняння контролюючим органом буде виявлено перевищення витрат над доходами в розмірі, що перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, контролюючий орган розпочинає процедуру попереднього з'ясування виникнення перевищення витрат над доходами.

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