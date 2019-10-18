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18 жовтня • оновлено в 13:20
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Ділили субвенції: у Раді влаштували бунт через бюджет України на 2020 рік

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Під час обговорення проєкту бюджету України на 2020 рік депутати Верховної Ради влаштували скандал через розподіл субвенцій місцевим бюджетам.

Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL. За його словами, депутати "бунтують і готові зняти прем'єра".

Обсяги регіональних субвенцій, запитані парламентаріями

Обсяги регіональних субвенцій, запитані парламентаріями

obozrevatel.com

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Парламентарі залишилися незадоволені рішенням бюджетного комітету парламенту і зажадали внести правки до держбюджету з урахуванням власних пропозицій щодо розподілу субвенцій місцевим бюджетам, стверджує джерело.

"Нардепи невдоволені діями комітету. Заявляють, що не голосуватимуть до ухвалення поправок. Навіть пропонують зняти прем'єр-міністра", – зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті проєкт бюджету України на 2020 рік, що передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн.

  • Бюджетний комітет Ради разом з керівництвом Міністерства фінансів та Рахункової палати обробили близько 2 тисяч пропозицій нардепів щодо бюджету.

  • Для їхнього обліку необхідно додатково близько 1,9 трлн грн.

  • Комітет вирішив рекомендувати парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні з урахуванням пропозицій депутатів.

  • У вересні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті проєкт бюджету України на 2020 рік, що передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, витрати – 1,170 трлн грн, граничний обсяг дефіциту – 95 млрд грн, або 2,09% ВВП, державний і гарантований державою борг – 54,1% ВВП.

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Теми
Скандали з депутатами Верховної Ради Держбюджет-2020
Місце
Україна Київ
Теги
бюджет Верховна Рада України
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