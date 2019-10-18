Ділили субвенції: у Раді влаштували бунт через бюджет України на 2020 рік

Під час обговорення проєкту бюджету України на 2020 рік депутати Верховної Ради влаштували скандал через розподіл субвенцій місцевим бюджетам.

Про це повідомляє джерело OBOZREVATEL. За його словами, депутати "бунтують і готові зняти прем'єра".

Обсяги регіональних субвенцій, запитані парламентаріями obozrevatel.com

Парламентарі залишилися незадоволені рішенням бюджетного комітету парламенту і зажадали внести правки до держбюджету з урахуванням власних пропозицій щодо розподілу субвенцій місцевим бюджетам, стверджує джерело.

"Нардепи невдоволені діями комітету. Заявляють, що не голосуватимуть до ухвалення поправок. Навіть пропонують зняти прем'єр-міністра", – зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті проєкт бюджету України на 2020 рік, що передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн.

Бюджетний комітет Ради разом з керівництвом Міністерства фінансів та Рахункової палати обробили близько 2 тисяч пропозицій нардепів щодо бюджету.

Для їхнього обліку необхідно додатково близько 1,9 трлн грн.

Комітет вирішив рекомендувати парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні з урахуванням пропозицій депутатів.

У вересні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті проєкт бюджету України на 2020 рік, що передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, витрати – 1,170 трлн грн, граничний обсяг дефіциту – 95 млрд грн, або 2,09% ВВП, державний і гарантований державою борг – 54,1% ВВП.

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