У Раді розповіли, коли відправлять Кабмін у відставку

Верховна Рада України розгляне питання про відставку Кабінету міністрів у четвер, 30 травня.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"На четвер, як ми домовлялися попереднього тижня, планується блок питань аграрної політики, але також, відповідно до закону, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України", — сказав він.

Спікер нагадав, що згідно із законодавством, у парламенту є 10 днів для розгляду цього питання.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра стане наслідком відставки всього складу Кабінету міністрів.

В цьому випадку парламент формує новий склад уряду в строки і в порядку, визначені Конституцією.

При цьому прем'єр і міністри продовжують виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман офіційно подав у відставку 24 травня. Також Гройсман заявив про твердий намір брати участь в майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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