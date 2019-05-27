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У Раді розповіли, коли відправлять Кабмін у відставку

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Верховна Рада України розгляне питання про відставку Кабінету міністрів у четвер, 30 травня.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"На четвер, як ми домовлялися попереднього тижня, планується блок питань аграрної політики, але також, відповідно до закону, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України", — сказав він.

Спікер нагадав, що згідно із законодавством, у парламенту є 10 днів для розгляду цього питання.

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Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра стане наслідком відставки всього складу Кабінету міністрів.

В цьому випадку парламент формує новий склад уряду в строки і в порядку, визначені Конституцією.

При цьому прем'єр і міністри продовжують виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман офіційно подав у відставку 24 травня. Також Гройсман заявив про твердий намір брати участь в майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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