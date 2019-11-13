"Ганьба!" У Раді розгорівся скандал перед голосуванням за ринок землі

У Верховній Раді в середу, 13 листопада, відбудеться історичне голосування за законопроєкт про відкриття ринку землі. Незважаючи на той факт, що документ повинен пройти тільки перше читання, в будівлі парламенту вже відбулися перші конфлікти.
Як повідомляє OBOZREVATEL, вже на п'ятій хвилині після відкриття сесії група народних депутатів заблокувала трибуну (щоб подивитися відео-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).
"Весь світ скуповує сільськогосподарську землю і питну воду. Україна має і запаси води, і землі. Україна дивом зберегла свою землю, сьогодні заради кредитів намагаються проштовхнути рішення терміново вивести на продаж землю!" – обурився нардеп Віктор Бондар ("За майбутнє").
Варто відзначити, що все засідання проходить під гучні крики "Ганьба!"
"У путінської Росії є ринок землі!!! Схаменіться посіпакі!! У поляків є ринок землі! Ви ж 20 років сиділи і нічого не вирішили! Скільки можна думати", – заявила нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.
Він звернувся до нардепів з криками: "Злодії! Коли ви нажрется! Брехуни! Ви що, знущаєтесь?!".
Потураєв також пригрозив народним обранцям тим, що нібито почне розповідати "де вас бачив, з якими розмовами, з якими контрактами".
"Знову хочуть, щоб люди були жебраками!" – підсумував нардеп.
Пізніше законопроект про зняття мораторію на продаж землі прокоментувала і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
"Прогинатися не треба. Але під кого точно треба прогнутися, це під український народ. Я вважаю, якщо не будемо прогинатися, то не будемо виконувати свою функцію. Цей законопроєкт передбачає продаж землі, він виписаний так, що іноземці зможуть купувати землю. Це треба точно сказати", – заявила вона.
Варто відзначити, що кілька нардепів від "Слуги народу" вже заблокували трибуну парламенту.
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