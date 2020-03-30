У Раді пообіцяли урізати зарплату чиновникам: скільки отримуватимуть

Верховна Рада через карантин скоротить зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат, скорочення стосуватиметься всіх, у тому числі і членів наглядових рад.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає РБК-Україна.

За його словами, це буде стосуватися усіх, в тому числі і членів наглядових рад. Буде урядовий законопроект, пов'язаний зі змінами в бюджет, додав спікер.

Дмитро Разумков LIGA.net

"Багато слушних пропозицій було і про скорочення зарплат для чиновників. Я розумію, що всі хочуть отримувати гідну зарплату, але сьогодні такі виклики перед державою, що, напевно, треба трохи стримати апетити. Це буде стосуватися всіх. У тому числі наглядові ради. Ми запропонували саме таку позицію Кабінету міністрів України. І народні депутати, і міністри, всі. Обмеження буде на рівні 10-ти мінімальних заробітних плат", - заявив Разумков.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, коментуючи дані зміни, зазначив, що знизять зарплати топ-чиновників і членів наглядових рад "до 43 тисячі гривень, однак це зробили не до кінця 2020 року, а тільки до закінчення карантину ".

"І так, є у нас умовний Сергій. Я б сказав навіть вигаданий! Він працює ну припустимо в наглядовій раді "Укрзалізниці". Отримує дуже скромні 588 тис грн. Сьогодні скоротили його зарплату до 10 мінімальних, тобто, Сергій замість 588 тис грн буде отримувати 43 тисячі. Але не до кінця року, а тільки на час карантину. а ось відразу після карантину знову буде отримувати свої чесно зароблені в поті чола 588 тисяч на місяць", - зауважив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України має намір урізати вдвічі зарплати топ-чиновників на час боротьби з пандемією коронавірусу. Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають зарплату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 000 грн),, отримували тільки половину.

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