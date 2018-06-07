У Раді показали, як голосували за звільнення Данилюка

У Верховній Раді проект постанови про звільнення Олександра Данилюка з посади глави Міністерства фінансів України (№8433) підтримали 254 народних депутата з 344, що зареєструвалися на засіданні.

При цьому 14 парламентаріїв виступили проти відставки міністра, утрималися - 23, а не голосували - 53 людини.

Зокрема, у фракції "Блок Петра Порошенко" звільнення Данилюка підтримали 98 нардепів, проголосували проти - двоє, утрималися - семеро, не голосували - дев'ять, ще 20 - не прийшли на засідання.

В "Народному фронті" 64 депутата проголосували за відставку голови Мінфіну, п'ятеро - не голосували, а ще 12 - не прийшли на засідання.

З позафракційних 23 проголосували за постанову №8433, троє - проти, утрималися - четверо, не голосували - семеро, 17 нардепів - не прийшли на засідання.

У фракції "Опозиційного блоку" три депутати підтримали відставку Данилюка, 22 - не голосували, ще 18 не прийшли на засідання.

В об'єднанні "Самопоміч" проти звільнення глави Мінфіну проголосували дев'ять нардепів, утрималися - 12, не голосували - троє, один - не прийшов на засідання.

У групі "Відродження" 21 депутат проголосував за постанову №8433, не голосували - двоє, був відсутній - один нардеп.

У фракції "Батьківщина" відставку Данилюка підтримали 12 нардепів, не голосували - двоє, ще шестеро - не з'явилися на засідання.

У Радикальної партії 17 нардепів підтримали звільнення глави Мінфіну, не голосував - один, були відсутні - три нардепи.

У групі "Воля народу" за постанову №8433 проголосували 16 депутатів, один парламентарій - не прийшов на засідання, а двоє - не голосували.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.