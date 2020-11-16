У Раді погодилися дати ще 10 млн грн на ПЛР-тести: отримає і "Феофанія", де лікується Зеленський. Документ

Юрій Сергієнко Економіка 19:19, 16.11.2020 Оновлено: 19:21, 16.11.2020

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами, у веденні якого зокрема знаходиться "Феофанія".

Рішення було ухвалене на засіданні 16 листопада, повідомив в Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він також опублікував відповідний запит від відомства (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що кошти необхідно виділити з коронавірусного фонду, які будуть спрямовані лікарням Держуправління справами.

Крім "Феофанії", де лікується президент Володимир Зеленський, в управлінні відомства також Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, поліклініка №2 і Центр превентивної медицини.

Держуправління запросило додаткові 10 млн грн.
Telegram Олексія Гончаренка
Держуправління запросило додаткові 10 млн грн.
Telegram Олексія Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії". Мінімальна вартість перебування для хворих коронавірусною інфекцією складає 7800 гривень на добу.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Зеленський схвалив карантин вихідного дня та пообіцяв допомогти українцям

Українцям перестануть призначати пенсії без стажу: залишилося кілька тижнів

Суд скасував рішення про заочний арешт Януковича

У мережу потрапили поради медиків по боротьбі з COVID-19 для тих, хто не хоче звертатися до лікарні

Співголова ОПЗЖ Рабинович заразився коронавірусом