У Раді погодилися дати ще 10 млн грн на ПЛР-тести: отримає і "Феофанія", де лікується Зеленський. Документ

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами, у веденні якого зокрема знаходиться "Феофанія".

Рішення було ухвалене на засіданні 16 листопада, повідомив в Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він також опублікував відповідний запит від відомства (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що кошти необхідно виділити з коронавірусного фонду, які будуть спрямовані лікарням Держуправління справами.

Крім "Феофанії", де лікується президент Володимир Зеленський, в управлінні відомства також Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, поліклініка №2 і Центр превентивної медицини.

Держуправління запросило додаткові 10 млн грн. Telegram Олексія Гончаренка

Держуправління запросило додаткові 10 млн грн. Telegram Олексія Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії". Мінімальна вартість перебування для хворих коронавірусною інфекцією складає 7800 гривень на добу.