У 90-х зустріли б у під'їзді, – член Ради НБУ про догану Рожковій
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що рішення висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу має "виховний характер".
Одночасно з цим Шапран відзначив "еволюцію корпоративного управління" в Україні. За його словами, в 90-х заступників голови Національного банку просто б "зустріли в під'їзді", а не оголошували б догану. Про це свідчить публікація члена Ради НБУ в Facebook.
"Голова НБУ на засіданні не надсилав подання на звільнення пані Рожкової та пана Сологуба, а Рада НБУ не розглядала питання про відставку жодного з членів правління. На мою думку, рішення Ради носили суто виховний (педагогічний) характер", – заявив Шапран.
За його словами, якби на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то всіх старих членів правління вже звільнили б.
"А так я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их рр. декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни", – резюмував Шапран.
Пізніше Рожкова відреагувала на публікацію Шапрана. За її словами, такий коментар був явно зайвий.
"Суто по дружньому. Зважаючи на велику кількість загроз, які я регулярно отримую особисто, ваші слова можуть бути про трактовані неоднозначно… Будьте обережним у висловах. Життя воно таке", – написала вона у Facebook.
У відповідь Шапран наголосив, що Україна вже не повернеться у 90-ті, а система корпоративного управління продовжить еволюціонувати дуже швидкими темпами.
"Шкода що в нас є люди які ще думають про якісь силові варіанти, хоча є безліч інструментів для вирішення питань мирним шляхом", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.
Член Ради НБУ Василь Горбаль назвав причину такого рішення.
Пізніше Рожкова заявила, що вона та її колега Сологуб отримали догану від Наглядової ради через коментарі для ЗМІ.