У 90-х зустріли б у під'їзді, – член Ради НБУ про догану Рожковій

Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що рішення висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу має "виховний характер".

Одночасно з цим Шапран відзначив "еволюцію корпоративного управління" в Україні. За його словами, в 90-х заступників голови Національного банку просто б "зустріли в під'їзді", а не оголошували б догану. Про це свідчить публікація члена Ради НБУ в Facebook.

"Голова НБУ на засіданні не надсилав подання на звільнення пані Рожкової та пана Сологуба, а Рада НБУ не розглядала питання про відставку жодного з членів правління. На мою думку, рішення Ради носили суто виховний (педагогічний) характер", – заявив Шапран.

За його словами, якби на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то всіх старих членів правління вже звільнили б.

"А так я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их рр. декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни", – резюмував Шапран.

Пізніше Рожкова відреагувала на публікацію Шапрана. За її словами, такий коментар був явно зайвий.

"Суто по дружньому. Зважаючи на велику кількість загроз, які я регулярно отримую особисто, ваші слова можуть бути про трактовані неоднозначно… Будьте обережним у висловах. Життя воно таке", – написала вона у Facebook.

У відповідь Шапран наголосив, що Україна вже не повернеться у 90-ті, а система корпоративного управління продовжить еволюціонувати дуже швидкими темпами.

"Шкода що в нас є люди які ще думають про якісь силові варіанти, хоча є безліч інструментів для вирішення питань мирним шляхом", – резюмував він.

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