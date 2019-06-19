ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

"У п'ятірці найдорожчих": стало відомо, скільки Крим коштує Путіну

1.5тЧитати матеріал російською

Російська Федерація повідомила, що окупований Крим увійшов до п'ятірки найбільш дотаційних регіонів.

"Бюджет республіки, який губернатор Аксьонов називає "бездефіцитним", у 2019 році став більш обтяжливим для Москви", — повідомляє "Кримський канал" у Telegram.

Зокрема обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) проти 131 млрд рублів (54 млрд гривень) у 2018 році.

Новини
"Масове поширення": у Криму трапилася нова НП

Водночас із цим діра у бюджеті Севастополя за рік збільшилася із 21,5 млрд рублів (9 млрд гривень) до 31 млрд рублів (12,8 млрд гривень).

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень)

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень)

"Кримський канал" у Telegram

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень)

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Россия может себе позволить
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
После 23 лет оккупации инфраструктура Крыма в таком ужасном состоянии, что приводить ее в порядок надо будет еще очень долго.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
аяяй шароварники.Куда свой длинный нос суёте? ))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel