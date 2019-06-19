"У п'ятірці найдорожчих": стало відомо, скільки Крим коштує Путіну

Російська Федерація повідомила, що окупований Крим увійшов до п'ятірки найбільш дотаційних регіонів.

"Бюджет республіки, який губернатор Аксьонов називає "бездефіцитним", у 2019 році став більш обтяжливим для Москви", — повідомляє "Кримський канал" у Telegram.

Зокрема обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) проти 131 млрд рублів (54 млрд гривень) у 2018 році.

Водночас із цим діра у бюджеті Севастополя за рік збільшилася із 21,5 млрд рублів (9 млрд гривень) до 31 млрд рублів (12,8 млрд гривень).

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) "Кримський канал" у Telegram

Обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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