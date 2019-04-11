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У Путіна жорстко відповіли Лукашенку на скаргу про "викручування рук"

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Кремль не погодився із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який назвав закриття російського ринку для білоруських товарів "викручуванням рук" Мінську.

"Ми, звісно, не можемо погодитися з Олександром Григоровичем. Жодних санкцій Росія не вводить", — заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, на сьогодні є певні теми, щодо яких немає остаточного розуміння на двосторонній основі, зокрема теми комерційного характеру, пов'язані з економікою.

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"Залишається на порядку денному низка питань, які потребують вирішення, зокрема питання істотні... Ми не можемо погодитися з тим, що це все можна якось асоціювати із санкціями чи з викручуванням рук", — резюмував Пєсков.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно стикаються зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку із цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, що надходила з інших держав і призначалася для подальшого постачання Москві.

Через заборону на ввезення з Білорусі до Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

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Особи
Дмитро ПєсковВолодимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Росія
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Третий день без салата "Цезарь".. Ноги уже не держат, пальцы отказываются стучать по клаве. Пойду ежатины наверну...
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Юг Руси
Юг Руси
"Из-за запрета на ввоз из Беларуси в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь". - Вот это потеря потерь!!! 🤣
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