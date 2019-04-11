У Путіна жорстко відповіли Лукашенку на скаргу про "викручування рук"

Кремль не погодився із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який назвав закриття російського ринку для білоруських товарів "викручуванням рук" Мінську.
"Ми, звісно, не можемо погодитися з Олександром Григоровичем. Жодних санкцій Росія не вводить", — заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, на сьогодні є певні теми, щодо яких немає остаточного розуміння на двосторонній основі, зокрема теми комерційного характеру, пов'язані з економікою.
"Залишається на порядку денному низка питань, які потребують вирішення, зокрема питання істотні... Ми не можемо погодитися з тим, що це все можна якось асоціювати із санкціями чи з викручуванням рук", — резюмував Пєсков.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно стикаються зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.
У зв'язку із цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, що надходила з інших держав і призначалася для подальшого постачання Москві.
Через заборону на ввезення з Білорусі до Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".
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