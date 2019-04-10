У Путіна завдали нового удару по Білорусі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії прийняла рішення заборонити з 12 квітня ввезення яблук і груш з Білорусі.

Москва не виключає, що під виглядом білоруської продукції до РФ може поставлятися продукція з країн, щодо яких введено продовольчі санкції, передає "Інтерфакс".

Зокрема, керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт заявив, що з 1 по 7 квітня на кордоні було затримано 36 машин з цією продукцією без документів. За його словами, фрукти намагалися ввезти незаконно.

Крім того, затримано 66 машин з яблуками і грушами, які фітосанітарна служба Білорусії сертифікувала як фрукти білоруського походження.

"Зазначене підтверджує неправомірність оформлення білоруською стороною фітосанітарних сертифікатів", – відзначили в російському відомстві.

У зв'язку з цим Данкверт нагадав, що в минулому році "білоруські колеги заявляли, що вітчизняні яблука і груші у них закінчилися ще в лютому".

Таким чином, заборона на експорт яблук і груш з Білорусі триватиме до тих пір, поки сторони не врегулюють ситуацію.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно стикаються зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку з цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, яка надходила з інших держав, і яка призначалася для подальшого постачання Москві.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.